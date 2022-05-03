Боррель заявил, что в России от платежной системы SWIFT отключат даже "Сбербанк"

Боррель заявил, что в России от платежной системы SWIFT отключат даже "Сбербанк"

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в шестом санкционном пакете против России будут еще несколько банков, которые будут отключены от платежной системы SWIFT.

По информации зарубежных СМИ, в санкционный список попадет и крупнейший банк России "Сбербанк".

Об этом сообщает AFP.

"(В новых санкциях ЕС – ред.) в отношении банковского сектора РФ будет больше банков, которые отключат SWIFT", – сказал Боррель.

По его словам, шестой пакет санкций против России будет принят уже на следующей встрече послов стран-членов ЕС. Такие заседания запланированы на 10 и 16 мая.

Напомним, Европейский союз намерен вводить нефтяное эмбарго постепенно до конца 2022 года.

Нефтяное эмбарго: какие ограничения ждут Россию в новом санкционном пакете ЕС

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