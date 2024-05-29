Bosch, Delonghi и Philips: бытовая техника, производимая для Украины, продается в РФ — росСМИ

Отгрузка техники идет через турецкие, польские и прибалтийские структуры.
Бытовая техника известных западных компаний, производимая для украинского рынка, в частности Bosch, Delonghi и Philips, начала появляться в РФ из-за маркетплейсов и сетей магазинов электроники.
Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".
Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин рассказал, что начались продажи бытовой техники Bosch на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.
"Мы убедились, что технику назначили для украинского рынка, поскольку сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках ", – сказал он.
Гендиректор добавил, что поставки такой техники в РФ "носят массовый характер, поскольку некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке".
По данным "Коммерсанта" среди ритейлеров, ссылаясь на отчет GFK, с марта 2023 года по март 2024 года в РФ было продано 284 тыс. посудомоечных машин на 9,8 млрд руб. (на 9% больше, чем в предыдущем году).
Один из топ-менеджеров обширной сети магазинов электроники также подтверждает наличие таких товаров в РФ. По его словам, несколько месяцев назад турецкий дистрибьютор предлагал сети приобрести иностранную технику, предназначенную для украинского рынка.
Напомним, Евросоюз готовится к введению эмбарго на российский сжиженный газ.
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