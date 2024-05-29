Bosch, Delonghi и Philips: бытовая техника, производимая для Украины, продается в РФ — росСМИ

Бытовая техника известных западных компаний, производимая для украинского рынка, в частности Bosch, Delonghi и Philips, начала появляться в РФ из-за маркетплейсов и сетей магазинов электроники.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин рассказал, что начались продажи бытовой техники Bosch на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.

"Мы убедились, что технику назначили для украинского рынка, поскольку сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках ", – сказал он.

Гендиректор добавил, что поставки такой техники в РФ "носят массовый характер, поскольку некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке".

По данным "Коммерсанта" среди ритейлеров, ссылаясь на отчет GFK, с марта 2023 года по март 2024 года в РФ было продано 284 тыс. посудомоечных машин на 9,8 млрд руб. (на 9% больше, чем в предыдущем году).

Один из топ-менеджеров обширной сети магазинов электроники также подтверждает наличие таких товаров в РФ. По его словам, несколько месяцев назад турецкий дистрибьютор предлагал сети приобрести иностранную технику, предназначенную для украинского рынка.

Напомним, Евросоюз готовится к введению эмбарго на российский сжиженный газ.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.