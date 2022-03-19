Bosch прекратила поставлять в Россию компоненты для грузовиков, потому что Кремль использует их продукцию в войне

Bosch прекратила поставлять в Россию компоненты для грузовиков, потому что Кремль использует их продукцию в войне

Такое решение еще больше ослабит российскую армию и экономику.

Немецкая компания Bosch объявила об остановке поставок компонентов для грузовиков в Россию и российских клиентов, поскольку РФ использовала ее продукцию в военных целях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинский министр убежден, что такое решение еще больше ослабит российскую армию и экономику.

"По признаку того, что продукция Bosch – вопреки местным договорным соглашениям – могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставку компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам ". Кроме того, ожидается полная остановка производства на российских заводах, в частности, заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге", — говорится в заявлении концерна.

Кулеба подчеркнул, что продолжат выявлять все факты спонсирования иностранными компаниями российской военной машины и давить на немедленный выход иностранных бизнесов из РФ.

"Призываю всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление. Россия сегодня — это убийства, ложь и варварство. Работать с ней в любой форме для международной компании не только аморально, но и несет прямые репутационные и финансовые убытки", – отметил глава МИД.

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