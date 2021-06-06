Боснийка после 20 лет судов за свою землю добилась сноса сербской церкви

Женщина потеряла землю еще во время войны 1992-1995 годов

Боснийская власть разрушила незаконно построенную сербскую церковь на земле, принадлежащей боснийской женщине, которая вела за нее борьбу 20 лет в судах.

Об этом пишет издание " Euronews ".

Рабочие и строительная техника прибыли в сад Фати Орлович в селе Коневич-Поле и с помощью крана они опустили колокола церкви и ее башни. Это стало возможно после того, как Европейский суд по правам человека постановил, что власти должны снести церковь. В постановлении также указано, что Босния должна будет выплатить семье общую ущерб в размере 31 000 евро.

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Церковь была построена вскоре после того, как семью Орлович выселили из села во время боснийской войны 1992-1995 годов. Муж Орлович был среди примерно 8000 боснийских мужчин и мальчиков, убитых сербскими войсками в Боснии в Сребренице в 1995 году. Резня в Сребренице была международно признана единственным геноцидом в Европе со времен Второй мировой войны.

По возвращении в свою деревню после войны просьбу о сносе церкви от владелицы земли было проигнорировано. Поэтому в 2000 году она начала судебный процесс.

После сноса церкви местные чиновники заявляют, что восстановят ее у въезда в село.

Босния остается глубоко этнически разделенной после войны в рамках посреднического соглашения о мире, заключенного в США в 1995 году. В результате конфликта были убиты более 100 000 человек, а также были миллионы переселенцев.

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