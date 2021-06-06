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Боснийка после 20 лет судов за свою землю добилась сноса сербской церкви

Боснийка после 20 лет судов за свою землю добилась сноса сербской церкви

Боснийка после 20 лет судов за свою землю добилась сноса сербской церкви

Associated Press

Женщина потеряла землю еще во время войны 1992-1995 годов

Боснийская власть разрушила незаконно построенную сербскую церковь на земле, принадлежащей боснийской женщине, которая вела за нее борьбу 20 лет в судах.

Об этом пишет издание " Euronews ".

Рабочие и строительная техника прибыли в сад Фати Орлович в селе Коневич-Поле и с помощью крана они опустили колокола церкви и ее башни. Это стало возможно после того, как Европейский суд по правам человека постановил, что власти должны снести церковь. В постановлении также указано, что Босния должна будет выплатить семье общую ущерб в размере 31 000 евро.

Церковь была построена вскоре после того, как семью Орлович выселили из села во время боснийской войны 1992-1995 годов. Муж Орлович был среди примерно 8000 боснийских мужчин и мальчиков, убитых сербскими войсками в Боснии в Сребренице в 1995 году. Резня в Сребренице была международно признана единственным геноцидом в Европе со времен Второй мировой войны.

По возвращении в свою деревню после войны просьбу о сносе церкви от владелицы земли было проигнорировано. Поэтому в 2000 году она начала судебный процесс.

После сноса церкви местные чиновники заявляют, что восстановят ее у въезда в село.

Босния остается глубоко этнически разделенной после войны в рамках посреднического соглашения о мире, заключенного в США в 1995 году. В результате конфликта были убиты более 100 000 человек, а также были миллионы переселенцев.