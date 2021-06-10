"Боснийского мясника" приговорили пожизненно: кто такой Младич и почему он убил тысячи невинных в Сребренице

Боснийская война, в которой Младич сыграл одну из ключевых ролей, является самым кровавым межэтническим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

8 июня суд ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии окончательно поддержал пожизненное заключение бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, известного также по прозвищу "боснийский мясник". Его признали виновным в массовых убийствах мирных жителей и других преступлениях во время Боснийской войны. Основное обвинение касается истребления 8 тысяч боснийских мужчин и мальчиков в Сребренице в 1995 году.

ТСН.ua рассказывает, как армия Младича устраивала массовые убийства в Сребренице и Сараево и почему окончательного приговора для "боснийского мясника" ждали целых 26 лет.

За что Младич осужден пожизненно

В ноябре 2017 года Гаагский трибунал, созданный ООН для расследования войн в бывшей Югославии, приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Его признали виновным в 10 пунктах обвинения: в геноциде мусульманского и хорватского населения Боснии, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, терроре против мирного населения во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годов). В частности речь идет об убийствах 8 тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году и уничтожении 11,5 тысячи местных во время осады Сараево. Приказы об этом отдавал Младич, который руководил вооруженными силами боснийских сербов.

Но экс-генерал на суде так и не признал свою вину, заявив, что он "всего-навсего защищал свой народ". А во время оглашения приговора Младич разозлился и произнес со своего места: "Ложь!". За это его вывели из зала суда.

Ратко Младич сидит в зале суда в Гааге, Нидерланды, во вторник, 8 июня 2021, где апелляционная палата суда в Гааге подтвердила пожизненное заключение. / Associated Press

Боснийская война: с чего все началось

В 1991-1992 годах споры между югославскими народами достигли своего пика и сопровождались рядом военных конфликтов. В Боснии и Герцеговине конфликт разгорелся между представителями трех народов: боснийскими мусульманами, (босняками), православными сербами и хорватами-католиками. Десятилетиями они делили одну территорию, жили в одних селах или соседних городах и даже образовывали совместные семьи.

В 1992 году Хорватия и Словения уже отделились от бывшей социалистической Югославии, а в Боснии и Герцеговине только состоялся референдум за независимость. Явка была низкой (63%). В конце концов 99% населения поддержали отделение республики от Югославии.

Боснийцы-мусульмане, как проживали в Сребренице и во время резни 1995 стали беженцами. / Associated Press

За независимость проголосовало большинство боснийских мусульман (43% местного населения) и хорватов (17% населения). В то же время этнические сербы (около трети населения) в основном бойкотировали референдум и отказались признавать его результат. Боснийские сербы объявили о создании собственной независимой Сербской республики Боснии и Герцеговины (позднее — Республики Сербской) и заручились военной поддержкой от соседней Сербии во главе с президентом Слободаном Милошевичем. Это вылилось в кровопролитную гражданскую войну. Боснийцы-мусульмане, которые составляли большинство населения, оказались разделенными в нескольких анклавах.

Осада Сараево и резня мусульман в Сребренице

11 мая 1992 года Ратко Младич стал командиром главного штаба вооруженных сил Республики Сербской. Его войска заняли столицу Сараево и держали осаду 1425 дней, обстреливая население из артиллерии. За три года осады Сараево (с марта 1993 года по июль 1995-го) погибло около 11,5 тысяч человек, больше всего — боснийцев. Население было отрезано от воды, электроэнергии, пищи, контакта с внешним миром.

Еще одним кровавым инцидентом, который ставят Младичу в вину, стал геноцид мужского населения города Сребреница, захваченного военными формированиями Младича в июле 1995 года. 15-тысячная сербская армия вошла в 42-тысячную боснийскую Сребреницу, чтобы присоединить эту территорию к остальной Сербии, депортировать из нее боснийцев и заселить сербами.

Беженцы из Сребреницы, которые провели ночь под открытым небом, собираются возле базы ООН в аэропорту Тузлы (14 июля 1995) / Associated Press

Французский пилот переносит эвакуированного мальчика со Сребренице к машине скорой помощи в аэропорту Тузлы (25 апреля 1993). / Associated Press

Обстрелы продолжались пять дней. Правительственные войска, защищавшие Сребреницу вместе с плохо вооруженными миротворцами ООН не выдержали натиска сербских военных формирований. Сербы собрали несколько тысяч боснийских женщин и детей и вывезли их из Сребреницы. В городе остались только мальчики и мужчины в возрасте от 12 до 77 лет. За неделю более 8 тысяч боснийских мусульман были расстреляны армией по приказу Ратко Младича. Гаагский трибунал ООН по бывшей Югославии признал резню в Сребренице геноцидом.

Осенью 1995 года силы НАТО разбили боснийских сербов. Вскоре, 21 ноября 1995 года, были подписаны Дейтонские соглашения, которые окончательно закрепили окончание Боснийской войны. Всего погибли около 100 тысяч человек, еще свыше двух миллионов человек были перемещены.

Боснийцы молятся у гробов во время церемонии похорон 127 жертв в мемориальном комплексе Потокар вблизи Сребреницы / Associated Press

Беглец от международного правосудия

С момента окончания войны и достижения мира прошло уже 26 лет. Из них 16 лет Ратко Младич скрывался от Гаагского трибунала. Некоторое время Младич свободно жил в Белграде, а после ареста экс-президента Югославии Слободана Милошевича экс-генерал исчез и был вынужден уйти в подполье. Задержали "боснийского мясника" лишь в 2011 году. Судебный процесс над ним длился пять лет. Младич настаивал на том, что он лишь выполнял свой воинский долг и защищал сербское население от боснийского террора. В 2017 году касательно экс-генерала был вынесен пожизненный приговор.

Младич был одним из последних подозреваемых, который предстал перед судом в Международном уголовном трибунале ООН по бывшей Югославии, и это поставило точку в работе международного трибунала. Суд проработал 24 года и прекратил работу в конце 2017 года.

В Боснии и Герцеговине вспоминают 25-ю годовщину резни в Сребренице

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