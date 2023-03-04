Босса мафии "Коза ностра" выдала ножка стола его сестры: как разоблачили мужчину (фото)

Задержать главаря сицилийской мафии "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро помогла зашифрованная записка, спрятанная в ножке стола в доме его сестры.

Об этом сообщает "BBC News Украина" со ссылкой на опубликованный итальянской полицией ордер на 57 страниц.

В этом ордере говорится об аресте сестры мафиози 67-летней Розалии Мессины Денаро.

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Правоохранители обнаружили записку во время операции в доме Розалии в сицилийской коммуне Кастельветрано. Оперативник под прикрытием пришел к женщине домой, чтобы установить прослушивающее устройство. Именно тогда он и наткнулся на записку, завернутую внутрь алюминиевой ножки стола.

Милиционер зафиксировал находку на фото. Она оказалась так называемым "пиццино" – написанным с помощью шифра посланием, применяемым в мафии для коммуникации на высоких уровнях. Именно с помощью таких записок Денаро общался со своими родными и близкими.

Фото: CARABINIERI

Когда записку удалось расшифровать, выяснилось, что в ней говорилось о борьбе Денаро с раком прямой кишки.

16 января мафиози был задержан в частной клинике в Палермо. Участниками операции были полиция и около сотни военных.

В полиции заявили, что Розетта не только распоряжалась письмами своего брата, но и выполняла функции казначея группировки. В "пиццино" ее назвали "Фраголино" или "большая клубника". Женщина получала от брата указания сжигать записки, однако не прислушивалась к ним. Сестра мафиози тоже была задержана на Сицилии.

В ордере на арест Розетты говорится, что "историческое задержание (ее брата – ред.) стало возможным благодаря записке, которую женщина по неосторожности сохранила, хотя и спрятала".

Сестра Денаро обвиняется в том, что она участвовала в организованной преступной группировке, помогала брату избежать уголовного наказания и выполняла функции лидера организации.

Фото: Getty Images

Напомним, о задержании Маттео Денаро стало известно в середине января 2022 года. Он находился в розыске 30 лет.

В 2002 году Денаро заочно арестовали и приговорили к пожизненному заключению за организацию многочисленных убийств, в частности, за убийство прокуроров, за похищение, пытки и убийство 11-летнего мальчика, отец которого тоже был членом мафии, но выступил в качестве свидетеля государственного обвинения.

По данным следствия, Денаро руководил рэкетирами, курировал незаконную утилизацию отходов, отмывание денег и оборот наркотиков для мощного синдиката организованной преступности "Коза Ностра" (в переводе с итальянского — "наше дело").

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