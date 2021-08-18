"Боялась, что меня убьют": афганка назвала день захвата Кабула "худшим" в своей жизни

"Боялась, что меня убьют": афганка назвала день захвата Кабула "худшим" в своей жизни

Женщина отметила, что потеряла надежду на будущее: "Думаю, для нас все кончено".

Жительница Кабула, которая почти два года работала в афганском правительстве, рассказала о дне, когда "Талибан" захватил столицу, а также поделилась своими опасениями за будущее.

В интервью ВВС женщина рассказала, что "воскресенье стало худшим днем" в ее жизни.

"Я пошла в свой офис утром. Единственная женщина, которую я видела, была охранником у ворот. Людей там было очень мало — это было ненормально. Талибы стояли у ворот города, люди были напуганы, но я не верила, что боевики смогут войти", — поделилась она.

Около полудня афганка вышла из офиса, взяв зарядное устройство для мобильного телефона и некоторые личные документы. По дороге женщина зашла в банк, чтобы "снять немного денег", но очередь оказалась очень длинной, поскольку "все пытались вывести как можно больше средств".

"Ситуация была напряженной, — вспомнила она. — Когда я зашла в банк, я заметила пропущенные звонки от мамы, сестры и брата. Это испугало меня... было похоже, что что-то случилось. Я перезвонила маме, и она очень взволнованно спросила, где я и что делаю. Она сказала мне поторопиться и бежать домой, поскольку талибы были на западе города".

Я боялась, что если талибы поймают меня на моем пути, они убьют меня, поскольку я была в офисной одежде. жительница Кабула.

Гражданка Афганистана, которая в целях безопасности пожелала остаться анонимной, добавила, что была "шокирована и напугана".

"Все бежали. Владельцы магазинов закрывали двери, и все пытались вернуться домой. Мой брат позвонил и сказал, что заберет меня, но дороги были заблокированы движением транспорта. Я пошла пешком и даже попыталась найти такси", — продолжила женщина.

По дороге она видела толпы людей, которые пытались бежать. "Я боялась, что если талибы поймают меня на моем пути, они убьют меня, поскольку я была в офисной одежде", — сказала жительница Кабула.

Спустя почти два часа она добралась домой и "была так поражена, что не смогла поговорить со своей семьей".

"Это был день, который я никогда не забуду. Я провела всю ночь в страхе, который витал в моей голове, и думала, что кто-то может постучать в нашу дверь", — отметила афганка, добавив, что хотела бы убежать в дом родственника, однако не решается, поскольку ее "могут поймать по дороге".

Я потеряла надежду на будущее. жительница Кабула.

"Если они придут к нам домой, никто не узнает, что я работала на правительство. Талибы заявили, что их боевики не войдут в дома людей. Но мы не можем им доверять. Боюсь, когда вижу их по телевизору — мне очень грустно", — высказалась женщина.

Она также отметила, что не может доверять талибам, поскольку видела их жестокость. Сейчас собеседница издания ждет визу для выезда из страны, однако не знает, получит ли ее.

"Я не могу спать по ночам из-за страха. Если я останусь в Афганистане, мне позволят работать? Я так не думаю. Я не считаю свое будущее в Афганистане безопасным, — подытожила женщина. — Я потеряла надежду на будущее! Думаю, для нас все кончено".

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним:

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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