Боялась заразиться: учительница привезла своего 13-летнего сына для тестирования на COVID-19 в багажнике

Боялась заразиться: учительница привезла своего 13-летнего сына для тестирования на COVID-19 в багажнике

Американку обвинили в создании опасности для ребенка.

В американском штате Техас суд рассмотрел дело об обвинении 41-летней учительницы из города Сайпресс-Фербенкс вблизи Хьюстона в том, что она подвергла опасности своего ребенка.

Как сообщает Daily Mail, женщина привезла 13-летнего сына на дополнительное тестирование на COVID-19, изолировав его в багажном отделении своего автомобиля. Таким образом она пыталась избежать заражения, поскольку у него раньше была обнаружена коронавирусная инфекция.

Этот случай обнаружился после того, как директор медицинского центра услышал шум в багажнике автомобиля. Женщина призналась, что не видела другого способа, чтобы изолировать сына. Медик настоял, чтобы парень пересел на заднее сиденье. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток вылезает из багажника и пересаживается в салон автомобиля.

Техасский судья Крис Мортон в четверг, 13 января, решил, что мать не подвергала своего сына "непосредственной опасности телесных повреждений", поэтому нет оснований привлечь ее к ответственности. Однако в полиции собираются обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Напомним, в США в понедельник, 10 января, зафиксировали по меньшей мере 1,1 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что является новым мировым рекордом.

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