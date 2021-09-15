"Боялся приказа о ядерном ударе": генерал рассказал, как после штурма Капитолия Трампа тайно лишили "красной кнопки"

"Боялся приказа о ядерном ударе": генерал рассказал, как после штурма Капитолия Трампа тайно лишили "красной кнопки"

Марк Милли 8 января провел секретное совещание в Пентагоне.

Главный военный советник Трампа и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ограничил возможности экс-президента издавать военные указы после захвата Капитолия в январе 2021 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на новую книгу репортеров The Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты о последних днях президентства Трампа.

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Отмечается, что генерал боялся того, что Трамп издаст указ "об опасном военном ударе или о запуске ядерного оружия".

Так, Марк Милли 8 января провел секретное совещание в Пентагоне. На нем он сообщил, что любые военные приказы Трампа должна быть согласованы с ним.

Напомним:

6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

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