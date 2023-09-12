Боятся атаки дронов: вокруг Москвы размещают новые системы ПВО — разведка Британии

В Москве после многочисленных атак беспилотников установили новые системы ПВО.

Об этом говорится в новом отчете разведки Британи по состоянию на 12 сентября.

Как отмечают британские разведчики, РФ решила пересмотреть структуру своей системы ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы. Таким образом, страна-агрессорка пытается защититься от едва ли не ежедневных атак на столицу.

В начале сентября 2023 г. российские системы ПВО СА-22 вокруг столицы были размещены на высотных домах. Впоследствии, после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре, Россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в Москве.

"Это почти наверняка позволит системе выявлять и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также призвано служить громким уверением общественности в том, что власти контролируют угрозу", — отмечают в Минобороны Британии.

Между тем, пограничники РФ столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми атаками дронов.

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