Боятся, что украинки "отобьют" мужчин: посол о том, как изменилось отношение поляков

Украинцы и поляки. Изображение иллюстративное

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В правительстве Польши понимается, что без работников из Украины польская экономика испытывает серьезные проблемы. Однако простые поляки стали несколько хуже относиться к украинцам, чем в начале полномасштабного вторжения.

Такое положение вещей посол Украины в Польше Василий Бондар называет естественными. Об этом дипломат сказал в интервью «Главкому».

Он признал, что отдельные поляки испытывают к украинцам «где-то опасения, где-то конкуренцию». В частности, дипломат рассказал о распространенном стереопросе среди польских женщин: что украинки «отобьют» у них мужчин.

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«Можно услышать вообще странные стереотипы, как… например, самый „страшный“ миф: украинские женщины отберут польских мужчин. Чтобы вы понимали, ничто так не влияет, как этот миф. Он самый сильный. По статистике, в Польше 6,5 тысячи общих (украинско-польских) браков. А на 2 млн украинцев и почти 1 млн тыс украинских беженцев, это — ничто», — отметил Бондар.

По его словам, украинцы в большинстве своем быстро интегрируются в польское общество, изучают польский язык и развивают польскую экономику. По последним оценкам украинские работники приносят Польше 2,7% ВВП.

«А это миллиарды злотых — гораздо больше, чем социальные расходы на некоторые группы беженцев. У людей в правительстве Польши есть прекрасное понимание: если сейчас забрать этот миллион работников из Украины, то польская экономика испытывает серьезные проблемы», — подытожил посол.

Ранее сообщалось, что в Польше 19-летняя девушка с ножом напала на 38-летнюю украинку, потому что приревновала ее к своему бывшему.

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