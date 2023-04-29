Боятся даже за сотни километров: по всей России массово отменяют парады на 9 мая

Еще два российских региона решили отменить традиционный военный парад на 9 мая из-за страха перед ВСУ.

В Орловской и Псковской областях России отменили парады на 9 мая якобы из-за возможных "диверсий". Правда, расположенные эти области не слишком близко к Украине — в 190 и 700 км соответственно.

Такое решение приняли губернаторы областей РФ со ссылкой на "рекомендации" российских силовиков

Так, главы Орловской области Андрей Кличков и Псковской области Михаил Ведерников объяснили, что отмена празднований было требованием местных силовиков, опасающихся диверсий во время массовых акций. В этой связи в российских регионах отменен не только военный парад, но и вечерний концерт и салюты на 9 мая. Не будет там и первомайских демонстраций.

В то же время Псковский губернатор отметил, что в этом году "День Победы должен стать не массовым, а семейным праздником". Часть мер, в частности, ход "Бессмертного полка" он пообещал провести "в онлайн-формате".

Напомним, в Москве готовятся к "бавовне" во время парада 9 мая. Там была разработана инструкция на случай воздушного нападения БПЛА Украины.

Это произошло после того, как по Сети распространилось видео дрона неизвестного происхождения, который пролетал прямо над Красной площадью. На нем видно все как на ладони: и башни Кремля, и мавзолей, и Собор Василия Блаженного. Сообщают о трех беспилотниках, которые упали в Подмосковье. И все же парад 9 мая не отменяется, выступит даже президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь, в украинской разведке посоветовали россиянам не идти на парад 9 мая и держаться подальше от военной техники. Это относится и к другим дням.

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