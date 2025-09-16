Боятся ли немцы войны с Путиным: впечатляющие результаты опроса

Немцы опасаются нападения России на их страну

В Германии растет ужас перед войной. Более половины немцев опасаются, что российская армия, после Украины, может напасть на их страну. Такие данные были получены в ходе нового репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу.

Об этом пишет немецкое издание Bild, выступавшее заказчиком исследования.

Страх перед войной

По результатам опроса, большинство респондентов (52%) обеспокоены тем, что Россия может совершить военное нападение на Германию в ближайшем будущем. Только 38% опрошенных не выразили такого беспокойства. Остальные 10% — затруднились ответить на этот вопрос.

При этом нападения на любую другую страну НАТО опасаются еще больше немцев — 62%.

Беспокойство по поводу возможного нападения РФ на Германию распространяется среди избирателей разных партий, но самый высокий уровень страха зафиксирован среди сторонников Левых (почти 74%) и ХДС/ХСС (57%). Интересно, что большинство избирателей «Альтернативы для Германии» (AfD) и Свободной демократической партии (FDP) не разделяют эти опасения.

НАТО считают слишком слабым

Кроме того, Bild выяснил, что немцы думают об обороноспособности НАТО. На вопрос, достаточно ли силен Альянс, чтобы дать отпор России в случае нападения на одно из его государств-членов, только 36% респондентов ответили утвердительно. Почти половина опрошенных (49%) считают, что НАТО слишком слаб для такого отпора. Подобные опасения преобладают среди сторонников разных партий, но особенно выделяются избиратели AfD (64%), не верящие в достаточную боеспособность Североатлантического союза. Только среди избирателей «Зеленых» (51%) и ХДС/ХСС (47%) большинство считают, что оборонные мощности НАТО достаточно.

Результаты опроса также обнаружили, что, несмотря на опасения, только примерно каждый третий немец (39%) сделал запас продуктов на случай чрезвычайной ситуации. Большинство респондентов (55%) не имеют резервов пищи на случай кризиса.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключает, что в Германии могут ввести обязательную военную службу , в том числе и для женщин. По его словам, если новая модель добровольной военной службы будет недостаточна, тогда придется предложить старый механизм принудительного призыва.