Боятся ли украинцы "ядерки": опрос выявил уровень страха граждан из разных стран мира

К примеру, Индонезия, Нигерия, Эквадор, Сирия и Аргентина имеют самый высокий показатель оценки ядерной угрозы как высокой.

У Украинцев один из самых низких уровней страха перед ядерной угрозой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" для института исследований Gallup International, проведенного в конце 2023 года.

Согласно данным опроса, за год в мире не произошло значительного уменьшения страхов от ядерной угрозы.

У Украинцев один из самых низких уровней страха перед ядерной угрозой Фото: Рейтинг

"Два пятых опрошенных сейчас видят высокий риск использования ядерного оружия. Почти такая же доля оценок умеренного риска, и только 14% не видят риска", – свидетельствуют результаты опроса.

Как отметили специалисты, в целом в странах Европы меньше респондентов оценивают угрозу применения ядерного оружия как высокую, чем в странах Азии, Африки и Южной Америки, где оценки ядерной угрозы пессимистичнее.

"В то же время больше всего боятся ядерной угрозы среди европейских стран Италия, Португалия, Румыния, где более половины оценила угрозу как высокую", – говорится в сообщении.

Индонезия, Нигерия, Эквадор, Сирия и Аргентина имеют самый высокий показатель оценки ядерной угрозы как высокой.

Украина, Иран, Пакистан и Армения имеют наивысший процент, что такого риска нет.

Что касается возраста респондентов, то у самой молодой группы наиболее пессимистические оценки ядерной угрозы.

Добавим, что международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) – это ежегодное исследование, начатое в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В этом году проект производился в 41 стране мира. Размер выборки: всего было опрошено 40428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000 человек.

Напомним, результаты другого опроса свидетельствуют, что в Украине 81% граждан либо желают устранения русского языка по официальному общению на всей территории страны, либо против его использования в своем регионе.