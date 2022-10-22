Боятся наступления ВСУ: в Белгородской области установили противотанковые сооружения (фото)

Россияне разместили защитные сооружения, которые используются в качестве противотанковых заграждений в полях Белгородской области.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые постройки.
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", — отметил он.
На фото видно, как в открытом поле в два ряда расставлены бетонные тетраэдры, обычно используемые как противотанковые заграждения.
Отметим, что схожие постройки установили на Донбассе. Они должны остановить украинские танки в случае наступления.
Ситуация в Белгороде
В Белгороде и области уже длительное время происходят всевозможные невзгоды. Так, 19 октября в городе произошел пожар на электрической подстанции, поэтому часть населенного пункта осталась без света.
21 октября в Шебекино произошел "хлопок", после которого половина города осталась без света. Местные сообщали о "прилетах" рядом с нефтебазой.
В то же время руководитель ППК "Вагнера", олигарх Евгений Пригожин заявил, что его представитель занимается строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в Белгородской области.
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