Россияне разместили защитные сооружения, которые используются в качестве противотанковых заграждений в полях Белгородской области.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые постройки.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", — отметил он.

На фото видно, как в открытом поле в два ряда расставлены бетонные тетраэдры, обычно используемые как противотанковые заграждения.

Отметим, что схожие постройки установили на Донбассе. Они должны остановить украинские танки в случае наступления.

Ситуация в Белгороде

В Белгороде и области уже длительное время происходят всевозможные невзгоды. Так, 19 октября в городе произошел пожар на электрической подстанции, поэтому часть населенного пункта осталась без света.

21 октября в Шебекино произошел "хлопок", после которого половина города осталась без света. Местные сообщали о "прилетах" рядом с нефтебазой.

В то же время руководитель ППК "Вагнера", олигарх Евгений Пригожин заявил, что его представитель занимается строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в Белгородской области.