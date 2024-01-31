Боятся потерять рабочие места: каждый пятый поляк негативно относится к украинцам - исследование

Преимущественно негативно к гражданам Украины настроена группа в возрасте от 25 до 34 лет.

Отношение поляков к украинцам ухудшается. Они озабочены тем, что беженцы из Украины могут забрать их рабочие места, а также считают, что приток граждан Украины стал причиной более медленного роста зарплаты.

Об этом пишет Gazeta PL, ссылаясь на эксперимент Польского экономического института и "Польский барометр рынка труда".

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Согласно исследованию, проведенному Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены по отношению к украинцам. Преимущественно негативно к гражданам Украины настроена группа в возрасте от 25 до 34 лет. В большинстве своем положительное отношение выражали старшие лица в возрасте от 55 лет.

Эксперт рынка труда, основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот пояснил, что на увеличение негативного направления к украинцам может влиять удорожание жизни, а также беспокойство собственным материальным положением поляков, поскольку поляки все больше боятся, что украинский работник может забрать их работу.

"Мы считаем их более конкурентоспособными на рынке труда и озабочены их влиянием на темпы роста заработной платы. Однако следует подчеркнуть, что когда рабочие места забирают, это касается меньшинства нашего общества. Мы осознаем, что украинцы восполняют пробелы, где трудно найти работников", — заявил эксперт.

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Эксперимент по резюме

Аналитики Польского экономического института провели эксперимент, подготовили 375 фиктивных резюме украинок с похожими навыками. Впоследствии резюме они прислали работодателям из разных уголков Польши. Заявки направлялись как на должности, требующие более высокой квалификации, так и на предложения, в частности: работа на рецепции, кейтеринг или обслуживание клиентов.

Чаще к полякам отзывались работодатели с предложением "простой работы", чем сложной — 27,6% случаев. В украинку перезвонили в 19,5% случаев. В процессах набора на высшие должности разница была статистически несущественной.

По результатам исследования, из 375 фиктивных резюме ответ получили только 56 "кандидаток", то есть 15%.

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