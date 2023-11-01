Боятся ударов ATACMS: россияне переместили борта Ка-52 и Ми-8 из Бердянска в Таганрог

Стало известно, что 31 октября 2023 года российские захватчики сосредоточили на авиабазе в городе Таганрог 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8. Скорее всего, именно те вертолеты, которые армия РФ держала в аэропорту временно оккупированного Бердянска до удара Сил обороны Украины с использованием ОТРК ATACMS 17 октября 2023 года.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на спутниковое фото, обнародованное военным аналитиком Брейди Африком.

Достопримечательности России в Taganrog Air Base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.



Этот основа является одной из several used Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ — Brady Africk (@bradyafr) октябрь 31, 2023

Подробности

В издании отмечают, что по состоянию на 29 октября, то есть менее чем через 2 недели после удара, борта были выведены с аэродрома Бердянска. Можно предположить, что в Таганроге находятся те машины, которые сохранили боеспособность. Если также учитывать графические категории, получается, что россияне просто переместили свои ударные вертолеты для возможной поддержки войск по другим направлениям.

"Если мерить дистанцию до линии фронта от Таганрога до Волновахи, то там выходит до 130 километров, а для сравнения – расстояние от временно оккупированного Бердянска до линии фронта на Запорожском направлении составляет ориентировочно до 120 километров, и это при том, что заявлена практическая дальность полёта. Ка-52 – до 480 километров", – отмечают в Defense Express.

Вполне возможно, добавляют журналисты, что россияне намерены использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для своих ударных вертолетов, но также и как своеобразный "перевалочный пункт" для ремонта своих "бортов" армейской авиации. Это прекрасно, что оккупанты осознают: новые удары ATACMS от Сил обороны Украины по вражеским аэропортам неизбежны.

Напомним, российские захватчики разместили на аэродроме Бельбек под оккупированным Севастополем комплексы ПВО и радиолокационные станции. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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