Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бойцы легиона "Свобода России" провели ночь на территории РФ (фото)

Бойцы легиона "Свобода России" провели ночь на территории РФ (фото)

Бойцы легиона "Свобода России" со своим флагом на территории РФ / Фото: Легион "Свобода России"

Добровольцы выложили свое фото с флагом.

Добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что ночь на 13 марта провели на территории РФ.

Об этом бойцы сообщили в телеграм-канале.

Бойцы легиона "Свобода России" опубликовали фото в сумерках со своим флагом на фоне жилого дома.

"Дома и дышится лучше, и приятнее отдыхать. Ночуем в родных краях", – говорится в коротком сообщении.

Напомним, после прорыва российской границы 12 марта бойцы легиона "Свобода России" остались на территории Курской и Белгородской областей. Они анонсировали "горячую ночь".

Как сообщил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, после боев поселок Теткино Курской области превратился в "серую зону".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В России теперь война? 12 марта в Белгородской и Курской областях – хроника событий от ТСН!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация