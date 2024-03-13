Бойцы легиона "Свобода России" провели ночь на территории РФ (фото)

Добровольцы выложили свое фото с флагом.
Добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что ночь на 13 марта провели на территории РФ.
Об этом бойцы сообщили в телеграм-канале.
Бойцы легиона "Свобода России" опубликовали фото в сумерках со своим флагом на фоне жилого дома.
"Дома и дышится лучше, и приятнее отдыхать. Ночуем в родных краях", – говорится в коротком сообщении.
Напомним, после прорыва российской границы 12 марта бойцы легиона "Свобода России" остались на территории Курской и Белгородской областей. Они анонсировали "горячую ночь".
Как сообщил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, после боев поселок Теткино Курской области превратился в "серую зону".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В России теперь война? 12 марта в Белгородской и Курской областях – хроника событий от ТСН!
Читайте также: