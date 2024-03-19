Бойцы РДК ведут успешное наступление на Белгородщине: оккупанты уже перекидывают резервы на свою границу

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" взяли в плен уже почти три десятка российских окупантов. Эта цифра растет вместе с потерями среди захватчиков.

Российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с оккупантами в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы.

Об этом рассказал глава штаба РДК Александр "Фортуна" в эфире телемарафона.

""По состоянию на сегодня идет постепенное продвижение, развитие наступления, успеха, мы задействуем весь потенциал, наши резервы. Пока у нас идет продвижение по всей линии соприкосновения. Сейчас сложно сделать точный анализ (потерь российских оккупантов - ред.). По состоянию на вчера (18 марта - ред.) там более 600 человек потерь в живой силе и достаточное количество техники. Чуть позже будут сводки, поскольку бои продолжаются, цифра увеличивается каждые 5 минут", - рассказал он.

В то же время Александр "Фортуна" опроверг заявления Путина о том, что российские добровольцы потеряли 1,5 тысяч воинов.

"Я могу сказать, что это не соответствует действительности абсолютно. Потери есть. Но потери не тех масштабов, о которых заявляет Владимир Путин и Министерство обороны РФ. Там работает старая добрая "школа Конашенкова" с нарисованными невероятными потерями", — сказал руководитель штаба РДК.

Он также сообщил, что за время активизации российские добровольцы взяли 27 пленных оккупантов, и это количество растет. Кремлевские власти бросают на охрану своей границы теперь не только пограничников, но и механизированные войска.

"На сегодняшний момент это пограничники, часть мотопехоты начала ввязываться в бои. Это свидетельствует о том, что мы достигаем одной из наших военных целей – опрокидывания войск с фронта на защиту границы, и также в секторе присутствуют разные спецподразделения Минобороны РФ, их небольшое количество", – добавил Александр "Фортуна".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Идет продвижение по всей линии столкновения! Потери россиян увеличиваются каждые 5 минут! РДК о боях в РФ

Рейд российских добровольцев: последние новости

В воскресенье, 17 марта, в "Сибирском батальоне" заявили об освобождении администрации Горьковского Белгородской области. Это произошло после того, как добровольцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино.

В тот же день, 17 марта, бойцы Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона объявили об освобождении села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области России.

Учитывая это, в Белгороде власти РФ решили вывезти из региона девять тысяч детей. Предпосылкой для этого стали периодические обстрелы территории.

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