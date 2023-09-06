Бойцы РДК заявили о новом рейде в приграничной полосе РФ и показали видео боя

РДК во время нового рейда по приграничью РФ ликвидировали 11 оккупантов.

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) заявили о новом огневом рейде в пограничной полосе РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал РДК.

"Представители РДК совместно со смежными подразделениями провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по меньшей мере, один сотрудник российской ФСБ погиб, еще около 10 ранены.

Напомним, в прошлый раз "Российский добровольческий корпус" сообщал о своем рейде в Брянской области 4 сентября. Тогда были ликвидированы два работника пограничной службы ФСБ России.

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