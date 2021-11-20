Бойкот зимней Олимпиады и кровавые COVID-протесты в Нидерландах. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес призвал одобрить ряд санкций против Российской Федерации на случай ее вторжения в Украину. Читать дальше –>
- Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили переведен из Глданской тюремной больницы N18 в военный госпиталь в городе Гори. Читать дальше –>
- В Нидерландах на улицах Роттердама в результате беспорядков, вспыхнувших во время протестов против COVID-ограничений, пострадали по меньшей мере девять человек. Читать дальше –>
- Личный врач американского лидера Кевин О'Коннор заявил, что Байден "остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента". Читать дальше –>
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушения прав человека в Китае, заявило The Times. Читать дальше –>