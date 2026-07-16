Бойцы "Омеги" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму (видео)

Су-24 Фото иллюстративный / © Сегодня

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Спецназовцы Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины заявили об уничтожении российского фронтового бомбардировщика Су-24М на военном аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По информации НГУ, операцию выполнили боевые водолазы Центра специального назначения «Омега», которые после обнаружения цели спланировали и нанесли удар беспилотниками.

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Бійці ЦСП Омега заявили про успішний удар по російському Су-24М на аеродромі Саки Відео НГУ

Самолет как раз готовился к боевому вылету

В Нацгвардии утверждают, что атака произошла именно в тот момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения ударов по территории Украины.

«Первый БпЛА попал в носовую часть Су-24М, второй нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно нанеся его уничтожение», — говорится в сообщении.

В НГУ отметили, что операция демонстрирует способность украинских подразделений наносить высокоточные удары по военным объектам противника на значительной оперативной глубине.

Также в Национальной гвардии подчеркнули, что рядом с подразделением «Омега» боевые задания на расстоянии более 100 километров выполняют подразделения 1-го корпуса НГУ «Азов» и 2-го корпуса НГУ «Хартия».

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По данным ведомства, основными целями таких ударов являются логистические маршруты, склады боеприпасов, командные пункты, средства противовоздушной обороны, места сосредоточения личного состава и авиация РФ.

В Нацгвардии заявили, что продолжают развивать способности подразделений беспилотных систем и наносить удары по ключевым военным объектам государства-агрессора.

Напомним, ранее стало известно о ночной охоте на танкеры РФ. Тогда еще 13 судов были поражены возле Крыма. Если подробно, то в среду, 15 июля, в ряде районов временно аннексированного Крыма, в том числе и в Керчи, произошло отключение света после атаки беспилотников. Более того, в районе наблюдались перебои с водоснабжением.

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