«Боюсь разговаривать на родном языке»: в Польше на 15-летнего парня и его друга напали за разговор на украинском

Инцидент в автобусе в Плоцке: в Польше расследуют агрессию против украинских подростков / © pixabay.com

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В Польше в автобусе взрослый мужчина-поляк жестоко избил 15-летнего подростка за то, что тот разговаривал с другом на украинском языке.

Об этом передает TVP.

Инцидент произошел в городе Плоцк. По словам двух украинских подростков, на них напал взрослый мужчина после того, как они разговаривали друг с другом на украинском языке.

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«Он сказал нам, что в Польше мы разговариваем на польском», — говорит 15-летний украинец.

По словам подростков, они ехали на автобусе и разговаривали на украинском языке. В какой-то момент один из поляков резко отреагировал. Ситуация быстро переросла в словесную, а затем и физическую стычку.

«Он ударил меня открытой ладонью. Он вел себя очень агрессивно, постоянно ругался и выталкивал нас из автобуса», — отметил юный украинец.

По его словам, через мгновение водитель автобуса открыл дверь, и агрессивный мужчина вытолкнул его и его друга из автобуса. Девушка, которая также ехала в автобусе, рассказала, что поляк вел себя агрессивно и употреблял ненормативную лексику.

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После инцидента семья подростка признала, что боялась за его безопасность. Мать 15-летнего мальчика сказала, что с тех пор ее сын больше не чувствует себя в безопасности.

«Я не чувствую себя безопасно в Плоцке. Я боюсь разговаривать на родном языке, мне действительно страшно», — говорит женщина.

Она также добавляет, что каждое мгновение, когда сын не отвечает на телефон, вызывает у нее сильную обеспокоенность.

Постские правоохранители уверяют, что разыскивают нападающего, однако его личность до сих пор не установили.

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Второй подобный инцидент

Недавно подобный инцидент произошел в городском автобусе в Бельско-Белой. Поляк, который, как позже выяснилось, был местным водителем автобуса, делал оскорбительные и ксенофобские комментарии по поводу украинских девушек.

На видео, которое стало вирусным, виден мужчина, стоящий рядом с подростками. Он сказал среди прочего: «Эти дети выросли на наши деньги». Поляк запугивал украинских школьниц и требовал, чтобы они вернулись в Украину.

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