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"Боже, береги нас от таких друзей": Туск жестко потролил Трампа из-за слов о Путине
Дональд Туск иронически ответил на слова Трампа о дружбе с Путиным и показал настоящих союзников.
Премьер-министр Польши Дональд Туск иронически прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего главу Кремля Владимира Путина своим другом.
О своей позиции он сообщил на официальной странице в сети X.
Туск отреагировал на слова Трампа о Путине — что заявил
Сначала Дональд Туск коротко и иронически отреагировал на новость о высказываниях американского лидера.
«Боже, храни нас от таких друзей», — написал премьер-министр Польши.
Впоследствии политик опубликовал еще два сообщения на эту тему. В одном из них Туск продемонстрировал, что значит для него быть союзниками. Он выложил совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Энди за столом переговоров рядом с флагами трех стран и подписал фотографию: «Настоящая дружба».
В следующей публикации польский премьер распространил фрагмент своего выступления перед журналистами и добавил четкую подпись: «Путин не есть и никогда не будет нашим другом».
В самом видео Дональд Туск прокомментировал отношения с США и Трампа. Он подчеркнул, что, несмотря на мнение американского лидера, правило «друг моего друга — мой друг» здесь не действует.
«Президент Трамп любит иногда удивлять своими формулировками и высказываниями. Но с полной уверенностью — и это должно быть понятно всем — даже если президент Трамп считает президента Путина своим другом, здесь точно не действует правило, что друг моего друга является моим другом. Путин не является нашим другом и не будет», — заявил Дональд Туск.
Трамп назвал Путина своим «другом» — последние новости
Напомним, поводом к такой реакции польского премьера стала неформальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае во время переговоров с участием Си Цзиньпина.
Зайдя в комнату, Трамп указал на главу Кремля и пошутил: «Кто это?», добавив: «Он мой друг». Эксперты по языку тела заметили в этом эпизоде красноречивые детали, разоблачившие реальное поведение политиков.
Впоследствии Владимир Зеленский ответил, называл ли его Дональд Трамп своим другом как российского диктатора Путина.
Кстати, поведение Путина на саммите АТЭС в Китае и его место на общем фото стали поводом для волны шуток в украинских соцсетях. Пользователи Threads превратили конфуз российского диктатора в десятки остроумных мемов и фотолягушек.