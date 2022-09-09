"Боже, храни короля": Лиз Трасс объявила о приходе нового монарха и "новой эре" в истории

По словам премьера, новость о смерти королевы стала огромным потрясением и утратой для всего мира.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением после смерти королевы Елизаветы II, что правила 70 лет и 7 месяцев – дольше всех британских монархов.

Об этом пишет BBC.

Лиз Трасс, которая только во вторник была назначена на эту должность самой королевой, выступила с короткой речью. Она стала 15-м премьер-министром за 70 лет правления королевы, и церемония "целования рук" стала последней личной политической ролью королевы перед смертью.

По словам премьера, новость о смерти королевы стала огромным потрясением и утратой для всего британского народа и мира в целом.

Трасс назвала королеву "тем краеугольным камнем, на котором была построена современная Британия". По мнению премьера, именно благодаря Елизавете II эта страна стала по-настоящему велика.

Также в своем обращении она назвала Чарльза новым королем.

"Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Чарльзу III". Мы предлагаем ему нашу верность и преданность так же, как его мать так долго и так многим посвящала себя. И с уходом второй Елизаветинской эпохи мы приветствуем новую эру в великой истории нашей великой страны точно так, как этого хотело бы Ее Величество, и говорим "Боже храни короля", – сказала Трасс.

Отметим, что в течение 70 лет правления Елизаветы II девизом страны и первой строчкой британского гимна было "Боже, храни королеву".

Новый король Чарльз III уже выпустил первое заявление и объявил о десятидневном трауре. Сегодня они с королевой-консортом Камиллой останутся в замке Балморал, в Шотландии, а завтра отправятся в Лондон.

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