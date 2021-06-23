"Боже мой, это был ужас": пенсионерка неожиданно обнаружила на своем счету миллиард долларов

Эта сумма сделала женщину 615-м человеком в списке самых богатых американцев.

В США Джулия Йонковски из Флориды пошла к ближайшему банкомату, чтобы снять 20 долларов и внезапно обнаружила, что у нее на счету почти миллиард долларов.

Об этом сообщает wfla.com.

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Женщина такому сюрпризу не обрадовалась, хотя теперь она стала 615-й в списке самых богатых американцев. Джулия пытается выяснить, откуда у нее на счету взялся миллиард долларов. Женщина хочет быстрее вернуть деньги законному владельцу.

"Боже мой, это был ужас. Я знаю, что большинство людей подумают, что они выиграли в лотерею, но я была в ужасе", — рассказала она.

Йонковски обратилась в местный Chase Bank, но никто из финучреждения не ответил на ее звонки, поскольку были выходные.

Однако пенсионерка все же надеется найти того, кому принадлежат средства, и не собирается присваивать чужое.

На данный момент неясно, что стало причиной банковского сбоя. В банке ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками.

В Великобритании пара выиграла один из крупнейших джекпотов в истории страны

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