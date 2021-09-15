"Божественная комедия" в 3D-формате: во Флоренции открыли выставку в честь Данте Алигьери

Выставка будет работать до 10 января 2022 года.
"Божественная комедия" в 3D-формате. Во Флоренции открылась выставка в честь одного из самых известных поэтов мира — Данте Алигьери, который умер ровно 700 лет назад.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.
Это 130 гравюр к его поэмt "Божественная комедия" — шедевра мировой литературы. Иллюстрации, выполненные в 19 веке французским художником Гюстава Доре, оцифровали и в 3D-формате разместили на стенах одной из древних церквей Флоренции.
Посетители выставки могут полностью пройти путь поэмы — через ад, чистилище и рай. Выставка будет работать до 10 января следующего года.