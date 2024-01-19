БПЛА атаковал нефтебазу в Брянской области: загорелся большой пожар (видео)

Местные власти сообщили о сбросе боеприпаса на территорию Клинцевской нефтебазы.
Россияне заявили, что в ночь на 19 января в Брянской области посадили беспилотник, пытавшийся атаковать расположенные там объекты. Однако дрон успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Губернатор утверждает, что якобы ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцев с помощью БПЛА. Богомаз утверждает, что беспилотник был подавлен средствами РЭБ, но во время уничтожения воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцевской нефтебазы.
Пострадавших нет, есть вспышка резервуаров в обваловании. К ликвидации пожара привлечены 13 автоцистерн, на месте работают МЧС.
В то же время в местных телеграм-каналах появилось много сообщений и видео сильного пожара на нефтебазе.
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Напомним, 18 января в РФ сообщили о сбитии беспилотника над Ленинградской областью. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". По данным украинских СМИ, эта атака является спецоперацией ГУР Минобороны.
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