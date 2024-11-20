БпЛА атаковали арсенал в Новгородской области: какое оружие там хранится

Этот арселал расположен примерно в 680 км от границы с Украиной.

Беспилотники атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Новгородской области. Там хранятся снаряды, мины и ракеты.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко и информируют российские телеграм-каналы.

Коваленко заявил, что дроны атаковали 13-й арсенал ГРАУ в Новгородской области, вблизи Котово. Это примерно в 680 км от границы с Украиной.

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"На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", также ракеты "Искандер", КНДРовские KN23, зенитные ракеты к С-300, С- 400 и боеприпасы для комплекса "Тор", – говорится в сообщении руководителя ЦПД.

В то же время в Минобороны РФ утверждают, что над Новгородской областью за ночь было перехвачено или уничтожено 20 беспилотников.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Брянской области России дроны атаковали 67-й арсенал ГРАУ Минобороны. Местные жители запечатлели на видео взрывы и вспышки в небе.

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