БПЛА атаковали нефтебазу в Ульяновской области и завод в Ставропольском крае (видео)

Атака БпЛА на нефтебазу

В ночь на 29 октября беспилотники атаковали нефтебазу в Ульяновской области России.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

В сообщении указывается, что после атаки беспилотников на нефтебазе возник пожар.

Кроме того, местные жители пишут о многочисленных взрывах во время атаки БпЛА.

Официальные власти региона пока никак не прокомментировали атаку на нефтебазу.

Кроме того, сообщается об атаке на предприятие ООО «Ставролен» в Ставропольском крае, которое является крупным производителем химической продукции, а именно полиэтилена, бензола и другой нефтехимической продукции.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Феодосии вспыхнул масштабный пожар на местной нефтебазе после атаки беспилотников.

Мы ранее информировали, что во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе.