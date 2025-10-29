- Дата публикации
БПЛА атаковали нефтебазу в Ульяновской области и завод в Ставропольском крае (видео)
Сообщается о многочисленных взрывах при атаке БпЛА.
В ночь на 29 октября беспилотники атаковали нефтебазу в Ульяновской области России.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В сообщении указывается, что после атаки беспилотников на нефтебазе возник пожар.
Кроме того, местные жители пишут о многочисленных взрывах во время атаки БпЛА.
Официальные власти региона пока никак не прокомментировали атаку на нефтебазу.
Кроме того, сообщается об атаке на предприятие ООО «Ставролен» в Ставропольском крае, которое является крупным производителем химической продукции, а именно полиэтилена, бензола и другой нефтехимической продукции.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Феодосии вспыхнул масштабный пожар на местной нефтебазе после атаки беспилотников.
Мы ранее информировали, что во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе.