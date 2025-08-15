БпЛА атаковали НПЗ Сызрани: раздались взрывы (видео)

Атака на НПЗ в Самарской области

В Сызрани Самарской области России в ночь на 15 августа раздались взрывы в районе местного НПЗ.

Местные жители и российские Telegram-каналы утверждают, что город атаковали дроны.

Сообщается, что примерно с четырех утра было слышно около десяти взрывов.

«Очевидцы рассказали, что проснулись от громких звуков взрывов в начале пяти утра. В настоящее время последствий на земле не зафиксировано, официальной информации об атаке пока не поступало», — говорится в сообщении телеграмм-каналов.

В соцсетях появились видео, на которых видно несколько очагов возгорания. По словам авторов публикаций, беспилотник атаковал местный нефтеперерабатывающий завод, после чего на территории объекта вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка») .

Мы ранее информировали, что после атаки украинских беспилотников Саратовский НПЗ "Роснефть" в Поволжье прекратил прием нефти .