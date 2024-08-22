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БпЛА атаковали очередной российский аэродром, в Ростовской области снова взрывается нефтебаза: главные новости ночи 22 августа 2024 года

БпЛА атаковали очередной российский аэродром, в Ростовской области снова взрывается нефтебаза: главные новости ночи 22 августа 2024 года

БпЛА атаковали российский аэродром

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • "Курский прорыв": Сикорский рассказал, какую важную роль уже сыграла операция ВСУ Читать далее –>
  • На нефтебазе в Ростовской области взорвался очередной резервуар с топливом (видео) Читать дальше –>
  • Курская операция убивает концепцию "великих миротворцев", что можно все сделать за счет Украины – Подоляк Читать далее –>
  • Взрывы и пожар: в Волгоградской области РФ беспилотники атаковали аэродром (видео) Читать далее –>

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