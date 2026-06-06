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БпЛА массированно атаковали Петербург: в городе паника из-за взрывов, власти сделали предупреждение (фото, видео)
Беспилотники снова наведались в Санкт-Петербург — под ударом мог оказаться важный объект.
Утром субботы, 6 июня, в российский Санкт-Петербург снова пришли хорошие беспилотники. В городе раздавались мощные взрывы, а жители жаловались на дроны, которые летели прямо над домами.
Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.
Губернатор Александр Беглов пожаловался, что утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. Он проинформировал о работе средств противовоздушной обороны.
Беглов также призвал жителей города не выходить на улицу и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
«В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу», — подчеркнул он.
В то же время жители Петербурга, для которых субботнее утро началось не с кофе, снимали пролетавшие над городом БпЛВ, вздрагивали от взрывов и в панике жаловались на ситуацию и перекрытие центральных улиц.
Телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ сообщает, что, вероятно, был атакован Научно-исследовательский институт «Морской теплотехники», являющийся ключевым предприятием по созданию подводного оружия.
Заметим, ночью власти Ленинградской области объявили опасность «БпЛА в воздушном пространстве». В то же время, людей предупреждали о возможном снижении скорости мобильного Интернета.
Утром губернатор региона Александр Дрозденко также заявлял о массированной атаке дронов. По его словам, силы ПВО якобы сбили более 140 целей.
Напомним, ночью взрывы стали в Кронштадте, что далеко от Санкт-Петербурга. Вспыхнули пожары — видно несколько очагов возгорания.
В результате атаки в городе заметен дым над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Официальных подтверждений атаки пока нет. Ранее очевидцы опубликовали фотографии черного дыма над городом.