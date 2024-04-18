БПЛА устроили массированную атаку на 4 области РФ: есть "прилеты", разрушения (фото, видео)

В Минобороны страны-агрессора заявили об атаке с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", РСЗО RM-70 "Вампир", дронов и малоразмерных воздушных шаров.

Четыре области России подверглись массированной атаке беспилотниками и снарядам в ночь на 18 апреля. В частности, в Воронеже дроны попали в склад горючего на территории воинской части.

Об этом сообщают российские власти, телеграм-каналы и Минобороны.

Несколько мощных взрывов прогремели ночью в Воронеже. Российские паблики информируют, что дроны попали в склад горючего на территории воинской части. Местные власти признали только, что беспилотник упал на промышленное предприятие, где возник пожар.

Губернатор сообщил, что в Воронеже были повреждены четыре дома. Однако российские паблики информируют о повреждении девяти частных домов и построек в результате атаки. Обломки одного из дронов упали на пилораму, где возник пожар.

Пострадала 67-летняя местная жительница, получившая открытую рану бедра.

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Последствия атаки на Воронеж 18 апреля/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Воронеж 18 апреля/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Воронеж 18 апреля/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Воронеж 18 апреля/Фото: российские телеграм-каналы

БПЛА массированно атаковали 4 области России – видео

Беспилотники также летали над Брянской и Ростовской областями. А над Белгородской областью, по сообщению Минобороны РФ, сбивали якобы снаряды РСЗО.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита 21 воздушная цель на подлете в город. По предварительной информации, один человек пострадал", – сообщил губернатор Вьячеслав Гладков.

Он добавил, что в поселке Разумное в результате прямого попадания по частному жилому дому повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина – у нее осколочное ранение левой стопы.

В Минобороны РФ отчитались, что ночью якобы были пресечены попытки атаковать объекты на территории страны с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", РСЗО RM-70 "Вампир", беспилотников и малоразмерных воздушных шаров. В ведомстве утверждают, что средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 дронов и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области, три беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три воздушных шара.