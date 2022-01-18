Брат экс-президента Казахстана Болат, вероятно, покинул страну: где сейчас находятся Назарбаевы и что о них известно

Сегодня, 18 января, Нурсултан Назарбаев опроверг информацию о выезде из страны.

Младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев 6 января, вероятно, пересек казахстанско-киргизскую границу, а затем вылетел из Кыргызстана в Дубай.

Такую информацию обнародовало Кыргызстанское Радио "Азаттик".

Бывший президент Нурсултан Назарбаев и его семья не появлялись на публике после начала протестов в Казахстане. Несмотря на официальные утверждения, что Назарбаев не покидал Казахстан, распространяется информация, что и он, и его ближайшая родня уже несколько дней, вероятно, находятся за пределами страны.

Как сообщает Кыргызская редакция "Радио Свобода", сразу несколько киргизстанских пограничников заявили, что младший брат Назарбаева Болат и "еще пять-шесть человек" пересекли границу Кыргызстана утром 6 января через пограничный пункт "Ак-Жол".

Сотрудники пограничной службы отметили, что "Болат Назарбаев и его окружение встречали люди, близкие к власти Кыргызстана".

К тому же сообщается, что таксисты, работающие у казахстанско-киргизской границы, также подтвердили, что видели, как "авто с тонированным стеклом с близкими Назарбаева" действительно пересекли границу Кыргызстана.

Кроме того, отмечается, что несколько работников бишкецкого аэропорта "Манас" сообщили, что Болат Назарбаев и еще несколько человек вылетели в Дубай через Кыргызстан.

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В частности, пресс-секретарь аэропорта "Манас" Алия Курбанова подтвердила, что 6 января из Дубая в Бишкек вылетал частный самолет.

"Самолет Bombardier приземлился в международном аэропорту "Манас" 6 января 2022 года. Он прибыл из Дубая. Кому принадлежит самолет, неизвестно. Кто являются пассажирами коммерческого самолета, мы не знаем. Это не входит в наши обязанности", — заявила Курбанова.

Пограничная служба в свою очередь отказалась предоставить информацию, заявив, что разглашение данных о въезжающих в страну и выезжающих из нее противоречит законодательству.

В то же время, сегодня, 18 января, Нурсултан Назарбаев опроверг информацию о своем выезде из страны. По его словам, он в 2019-м передал президентские полномочия Касим-Жомарту Токаеву и "с тех пор – он пенсионер": "В это время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не ехал".

Напомним, двух зятей экспрезидента Нурсултана Назарбаева уволили с руководящих постов в крупных компаниях.

После этого средний зять первого президента Казахстана Тимур Кулибаев сам сдал полномочия главы президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен".

В то же время племянник Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, однако находится в отпуске.

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