"Брат, спаси меня": в Турции из-под завалов достали девочку, пробывшую там 128 часов

Спасателей очень растрогало, что ребенок во время спасения попросил также взять его платье.

В турецкой провинции Адияман из-под завалов спасли 10-летнюю девочку, которая провела под развалинами в результате землетрясения 128 часов.

Об этом сообщает АА.

Спасатели смогли установить связь с 10-летней девочкой по имени Зелиха, которая находилась под завалами разрушенного дома.

Один из спасателей Эртугрул Шабан Ишик рассказал, что команда занималась разборкой завалов на этом участке в течение трех дней, когда услышала детский голос.

"Когда мы смогли добраться девочки, то услышали голос: "Брат, спаси меня". В ходе спасательной операции девочка попросила также взять с шифоньера ее платье, которое она назвала "Ядигар". Мы очень умилились, когда услышали ее просьбу", — рассказал спасатель.

Ишик добавил, что перед спасением девочку успокоили, чтобы она не боялась.

"Спасательная операция длилась полчаса. Она не пострадала, только была очень напугана и замерзла", – сказал спасатель.

Спасенную девочку доставили в больницу.

Напомним, мощные землетрясения всколыхнули Турцию и Сирию 6 февраля. Многие оказались под завалами зданий, поэтому поисково-спасательные операции продолжаются. Жертвами подземных толчков стали около 25 тыс. человек. Американская сейсмолог Джудит Хаббард объяснила, что землетрясение было вызвано двумя разломами, двигающимися в поперечном направлении друг против друга.

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