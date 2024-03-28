"Братьев там нет": российские пропагандисты в очередной раз призвали уничтожить Киев и Харьков

Сегодня российская государственная пропаганда открыто говорит о том, что все без исключения жители Украины – совсем не братья, а враги, и жалеть здесь никого. Интересно, что бесчеловечная ненависть у оккупантов наблюдается именно к жителям восточных и южных регионов, где проживало и проживает больше всего русскоязычного населения.

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

"Сильнее всего они ненавидят Донбасс, Харьков, Одессу... Как это объяснить — до сих пор непонятно", — сказал журналист.

"До сих пор в Харькове? Сам виноват!"

В эфире государственного телевидения собралась кучка российских патриотов, которые поделились мнениями по поводу целесообразности ликвидации Украины. Якобы все пророссийское население уже уехало в Россию, поэтому всех оставшихся можно уничтожать без разбора.

"А нет бут иллюзий. 48 часов. Всем покинуть Харьков. И поквартально сносить к бесовой матери", – говорит путинский приспешник Владимир Соловьев.

Речь идет именно о городе, который РФ годами называл "русским городом". Действительно, там всегда был высокий процент лояльно настроенного населения, там в большинстве своем живет русскоязычное население, там всегда охотно голосовали за пророссийские силы. Близость к государству-агрессору оказала большое влияние на этот факт, а затем – стала проклятием харьковчан.

"Не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления понимания, братья, сестры, воспринимаются ими как слабость. Все наши – уже здесь. Они нашли способ перейти границу и покинули Харьков", – считает безумный.

Для российской пропаганды все оставшиеся уже не люди. Их можно смело уничтожать, не проявляя милосердия. Идентична ситуация и с жителями Донбасса.

Более того, Соловьев призвал стереть с лица земли столицу Украины. Нельзя сказать, что в первый раз.

"Объясните мне: почему вообще Киев стоит? "Мать городов русских" давно захвачена врагами – они Лавру захватили, они осквернили все святыни. Народ Киева это легко воспринял и предал память о великой отечественной войне, православии. Что еще они имеют предать?", — интересуется ведущий.

Интересный "один народ" у россиян выходит. Именно те люди, которые недавно считали нас братьями, проявляют самую большую ненависть. И Соловьев такой, к сожалению, не один.

"Харьков надо обесточить настолько, чтобы он стал нежизнеспособным. Чтобы все оставшиеся 800 тысяч населения взяли вещи, сели в машины и поехали на Запад. То же сделать и с другими городами", — заявил депутат госдумы РФ Андрей Луговой.

Так, на РосТВ открыто призывают зачистить территорию Украины от коренных украинцев, чтобы их дома заселили россияне. Эти людоеды даже не скрывают своих намерений, они открыто об этом говорят. Не стесняются. И когда один из гостей решил возразить Соловьеву, мол, РФ не должна идти по пути ковровых бомбардировок и так далее.

"Мариуполь, Марьинка, Авдеевка... От этих городов мало осталось. Современное ведение боя такое, что у вас нет другого варианта", — придумал Соловьев.

Уже никто не рассказывает о том, что Украина должна и сама обстреливает свои города. Соловьев открыто говорит, что это делает РФ. Как отмечает Казанский, пропагандист лжет об "отсутствии вариантов". К примеру, украинская армия воюет совсем другими методами – она отражала города, захваченные Россией, почти без ущерба для них. Только РФ может стирать города в пыль, потому что им никого не жалко.

Ранее пропагандист Соловьев снова набросился на коллегу Монтян в прямом эфире. Он назвал ее "хохляцкой тварью".

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