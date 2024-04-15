Братислава не будет приобщаться к чешской инициативе по снарядам: что придумали словацкие активисты

Цель инициативы активистов из Словакии – собрать поэтапно один миллион евро на снаряды для Украины.

Правительство Чехии недавно начало всемирную инициативу по закупке крайне необходимых боеприпасов для Украины. К инициативе уже присоединились более 20 стран. Правительство Словакии официально отказалось присоединиться к закупке снарядов. Словацкие активисты решили исправить ошибку своих чиновников и объявили сбор средств на боеприпасы для Украины.

"Мы не допустим отказа в этой помощи нашему соседу. Этим гражданским собранием мы хотим показать, что решение принимает не только правительство и премьер-министр Фицо. Мы считаем, что позиция правительства не представляет большинство граждан. Мы уверены, что мы, народ Словакии, хотим и можем помочь. Гражданским собранием "Боеприпасы для Украины — Если не правительство, то мы да" мы докажем, что Словакия не труслива и стоит на правильной стороне истории", — говорится в сообщении активистов.

Украина защищает не только свою территорию и народ, но и Европу и ее ценности, основу основанную на жизни в свободе и мире.

"Мы считаем, что многие люди в Словакии не разделяют отказ от инициативы чешского правительства. Чешская инициатива – это единственный способ помочь Украине, которая защищается от гораздо более сильного агрессора, самым необходимым в краткосрочной перспективе – достаточным количеством артиллерийских боеприпасов", – говорит Мариан Кулих из независимой словацкой инициативы "Мир Украине".

Цель общественного собрания: показать, что Словакия – это не только политические решения одного правительства, но прежде всего ее граждане, их готовность и желание помогать.

"Давайте не будем бояться встать на сторону более слабой стороны в этой неравной борьбе. Именно граждане Украины, такие же обычные люди, как и все мы больше всего страдают от войны. Также чрезвычайно важно видеть, что эта война касается будущего Словакии, и что история решается прямо сейчас", – говорит Зузана Исакова по инициативе "Мир Украине".

Общественный сборник, все средства которого пойдут на закупку снарядов, координирует "Мир Украине" вместе с проверенным партнером — организацией "Подарок для Путина" (ПДП), которая обеспечивает техническую, коммуникационную и логистическую поддержку сбора.

"Из-за нашей организации средства, собранные из Словакии, попадут в Украину, для нужд которой будут закуплены боеприпасы в рамках инициативы чешского правительства", – объясняет Мартин Ондрачек из DPP. В прошлом году "Мир Украины" и ПДП совместно собрали 650 тыс. евро в словацкую систему разминирования "Божена".

Следующим партнером сбора является инициатива ALL4UKRAINE, благодаря которой в Украину были доставлены транспортные средства для военных медиков на сумму более 1,5 миллиона евро. Партнером также выступает Donio.sk – благотворительная платформа, которая с начала конфликта помогает украинцам и украинкам в Словакии и на их родине.

Сбор средств боеприпасов для Украины — "Если не правительство, то мы да" поставила цель — собрать один миллион евро поэтапно, что соответствует сумме, пожертвованной правительством Словении. Первой вехой является сумма в 100 тысяч евро.

Напомним, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Позже премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что инициативу Праги уже поддержали 20 стран. Кроме того, Чехия решила увеличить свой вклад в закупку снарядов для ВСУ.

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