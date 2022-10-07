Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Браво, чешские друзья!": президент Словакии задумалась над визитом в "анексированный" Калининград

Дата публикации
Просмотры
909
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Браво, чешские друзья!": президент Словакии задумалась над визитом в "анексированный" Калининград

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

Словацкая лидер подхватила ироническую шутку об "аннексии" Калининградской области РФ, которая стала ответом на фиктивные референдумы в Украине.

В четверг, 6 октября, президент Словакии Зузана Чапутова присоединилась к троллингу в соцсетях псевдореферендумов о присоединении к РФ, проведенных под дулами российских автоматов во временно оккупированных областях Украины.

Она подхватила шутку об "аннексии" Калининградской области РФ, опубликовав соответствующий пост в Twitter.

"Могу подумать над государственным визитом. Или нет. Браво наши чешские друзья за то, что разоблачили абсурдность фиктивных референдумов России в Украине", – написала Чапутова.

К своему посту президент Словакии добавив фото с "приглашением" посетить "анексированный" Калининград, который, якобы по решению 97,9% населения получил свое первоначальное название Краловец и был присоединен к Чешской Республике.

Напомним, ранее чешский депутат Европарламента Томаш Здеховский в своем Twitter поделился сатирической шуткой, в которой говорится о разделе российской Калининградской области между Польшей и Чехией. При этом он напомнил, что нынешний российский город Калининград был основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация