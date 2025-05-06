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Бразилия рассматривает участие в переговорах по Украине: Лула может стать посредником
Президент Бразилии Лула да Силва планирует выступить посредником в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной.
Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы изучает возможность предложить страну в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.
Об этом сообщает O Globo со ссылкой на правительственные источники.
Такую инициативу, по информации источников, в Бразилии объясняют слабыми результатами усилий США, пытающихся повлиять на прекращение войны. Правительство Лулы считает, что Вашингтон не смог достичь конкретного прогресса, и надеется предложить "альтернативный, нейтральный канал" для урегулирования.
Ожидается, что планируемый визит президента Бразилии в Москву на празднование 9 мая станет символом независимой позиции страны в международной политике.
Также, как отмечает O Globo, бразильские власти рассматривают Россию как сторону, которая якобы больше других заинтересована в урегулировании. В то же время, в Бразилии критически оценивают позицию Европейского Союза и Киева.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп хочет привлечь Эрдогана, чтобы остановить войну РФ против Украины.