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Бразильская "заклинательница животных": 5-летняя София убаюкивает зверей своим пением (видео)
София из Бразилии стала настоящей звездой Интернета. А все потому, что имеет необычный «дар».
Пятилетняя София из Бразилии стала настоящей звездой интернета благодаря своей уникальной способности: ее пение усыпляет животных. В Сети девочку уже прозвали «заклинательницей животных».
Видео опубликовали в RFI на украинском.
Видео, где София поет, а разные звери засыпают, собирают миллионы просмотров, удивляя пользователей сети.
В комментариях люди пишут разные реакции. Кто-то посмеялся, а кто-то подверг критике, потому что не уверены, что собаки в хорошем состоянии.
Ранее сообщалось, аисты, зимующие в Африке, ежегодно преодолевают тысячи километров, чтобы размножаться в Украине и других странах Европы.