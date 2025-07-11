Бразильская "заклинательница животных": 5-летняя София убаюкивает зверей своим пением (видео)

5-летняя София усыпляет зверей своим пением / © Etoday

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Пятилетняя София из Бразилии стала настоящей звездой интернета благодаря своей уникальной способности: ее пение усыпляет животных. В Сети девочку уже прозвали «заклинательницей животных».

Видео опубликовали в RFI на украинском.

Видео, где София поет, а разные звери засыпают, собирают миллионы просмотров, удивляя пользователей сети.

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В комментариях люди пишут разные реакции. Кто-то посмеялся, а кто-то подверг критике, потому что не уверены, что собаки в хорошем состоянии.

Скриншот из коменатров под видео. / © Скриншот

Скриншот из комментариев под видео. / © Скриншот

Ранее сообщалось, аисты, зимующие в Африке, ежегодно преодолевают тысячи километров, чтобы размножаться в Украине и других странах Европы.