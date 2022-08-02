"Бразильский Халк" Валдир Сегато умер в свой день рождения: история блоггера

Известный бодибилдер и звезда TikTok Валдир Сегато, которого называли "бразильским Халком", умер в собственный день рождения. Мужчины не стало в возрасте 55 лет в Рибейрау-Прету

Причина смерти "бразильского Халка" – сердечный приступ. У блоггера было 1,6 млн подписчиков, которых тот привлекал своими 59-сантиметровыми бицепсами.

Об этом пишет Daily Mail.

Врачи еще шесть лет назад предупредили Сегато, что серьезные инъекции вредят нервам и чреваты риском ампутации конечностей. Ведь блоггер неустанно "накачивал" свои руки опасными инъекциями, чтобы сделать рекордной мышечную массу груди, спины и рук.

По информации издания, тиктокер скончался после попадания в больницу с жалобами на одышку. Известно, что в течение многих лет он использовал инъекции синтола, приводящие к инсульту и инфекциям. Эти инъекции на 85% состоят из масла, 7,5% – лидокаина, болеутоляющего средства, и 7,5% – спирта для стерилизации смеси.

Синтоловая смесь часто сочетает в своем составе кунжутное масло вместе с обезболивающими и алкоголем в качестве альтернативы стероидам. По словам медиков, это может вызвать инсульты, закукупорку артерий и инфекции.

Сегато рассказывал, что его вдохновило телосложение актера Арнольда Шварценеггера и вымышленных персонажей, таких как Халк. Блогер гордился тем, что на улицах его называли "монстром".

Фото из соцсетей

До своего бодибилдерства мужчина был строителем. В юности он был худощавым наркоманом и потерял так много веса, что парня прозвали "Худым псом". Сегато бросил наркотики и пошел в тренажерный зал. Однако он стремился достичь более экстремального эффекта, чем тот, который бы дали одни упражнения. Тогда мужчине предложили синтол и он подсел на укрепляющее мышцы вещество.

"Они все время называют меня Халком, Шварценеггером и Хи-Меном, и мне это нравится. Я удвоил свои бицепсы, но я все еще хочу быть больше", – рассказывал Сегато в 2016 году.

В то же время, по данным местных медиа, в конце жизни у блогера было мало друзей. Он жил изолированной жизнью, несмотря на массу фолловеров в соцсетях.

Фото из соцсетей

Мужчина по имени Мойзес да Консейсан да Силва рассказал, что бодибилдер более 15 лет арендовал жилье позади дома его семьи в Рибейрау-Прету. По словам мужчины, в день смерти Сегато он обратился за помощью к матери Мойзеса, жалуясь на одышку.

"Он прополз через заднюю часть дома и вышел вперед. Затем он постучался в окно моей матери, стучал, стучал, потом она проснулась, и он сказал: "Помогите мне, помогите мне, потому что я умираю", – рассказал Мойзес.

Бодибилдер был доставлен в больницу, но медикам спасти его не удалось. По словам Мойзеса, у Сегато был инфаркт.

Напомним, ранее сообщалось, что умер самый титулованный игрок в истории НБА.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 2 августа 2022 года

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