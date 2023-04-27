Бразильский словарь создал прилагательное в честь легендарного Пеле: какое у него значение

В словаре бразильского языка появилось прилагательное в честь легендарного футболиста Пеле. Слово Pelé в Бразилии теперь можно использовать для описания определенного несравненного, исключительного или уникального человека.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Языковеды привели примеры того, как можно использовать новое прилагательное: он – Пеле баскетбола, она – Пеле тенниса, она – Пеле бразильского театра, он – Пеле медицины.

Напомним, в декабре 2022-го Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) умер на 83-м году жизни. Более года "Король футбола" боролся с раком. За месяц до смерти легенду госпитализировали на фоне респираторной инфекции.

О жизненном пути и достижениях Пеле, одного из величайших игроков в истории футбола, читайте в материале ТСН.ua.

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