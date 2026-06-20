Бразильцы получили предупреждение о вторжении инопланетян: что на самом деле произошло в стране

Базильцы получили предупреждение от Минобороны о вторжении инопланетян / © Pexels

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В ночь на 20 июня хакеры сломали правительственную систему оповещения гражданской обороны Бразилии и разослали местным жителям фейковые экстренные сообщения об инопланетном вторжении.

О деталях этого масштабного киберинцидента и реакции общества сообщает бразильское издание G1.

Экстренные звуковые оповещения со странным содержанием внезапно получили на свои телефоны жители не менее семи бразильских городов. К примеру, в городе Белу-Оризонте текст сообщения содержал прямой призыв защищаться от нападения пришельцев, а в других регионах сопровождался бессмысленным набором слов.

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Детали масштабной кибератаки в Бразилии

Во всех фейковых предупреждениях также фигурировало слово «мизантропия», означающее глубокое отвращение к человечеству. В правительстве оперативно отреагировали на ситуацию и признали факт хакерского вмешательства.

«Платформа отправления уведомлений была выведена из строя в 1:30 ночи после того, как она испытала вторжение и разослала тревогу для разных регионов страны, запущенную удаленно кем-то вне системы», — объяснили представители Национальной гражданской обороны.

В ведомстве добавили, что к расследованию этой атаки уже была привлечена Федеральная полиция. Восстановить работу системы обещают только после обновления всех условий безопасности. Между тем, в социальных сетях ситуация мгновенно превратилась в мем, где пользователи активно шутят о реальности визита гуманоидов.

Предсказание о нападении инопланетян на Чемпионате мира

Интересно, что тема инопланетян сейчас очень популярна в Бразилии, ведь недавно местная спиритуалистка Элизанжела де Соуза предупредила свою многомиллионную аудиторию о реальном вторжении пришельцев . Она заявила, что визит инопланетян якобы состоится 24 июня 2026 во время футбольного матча в Майами.

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По ее предсказанию, огромный материнский корабль появится прямо над стадионом во время игры сборных Бразилии и Шотландии. Медиум рассказала, что пришельцы с помощью механических рук заберут около ста человек, среди которых окажутся известные футболисты, судьи и обычные зрители.

Бразилийка также анонсировала появление другого космического аппарата с рептилоидами на борту и упорно призывала фанатов не посещать этот матч.

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