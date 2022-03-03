Бренд Chanel передал два миллиона евро организациям, помогающим беженцам из Украины

Бренд Chanel передал два миллиона евро организациям, помогающим беженцам из Украины

Штаб-квартира компании находится в Париже.

Французская компания, производитель предметов роскоши, один из самых известных в мире модных домов Chanel опубликовал заявление в поддержку мира и всех людей, затронутых войной в Украине.

Бренд передал два миллиона евро организациям, помогающим беженцам.

Напомним , в Полтавскую область прибывают раненые из других регионов, в которых РФ ведет боевые действия.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, сейчас в медучреждениях области находятся 117 раненых. Среди них есть и военные, и гражданские. А также один ребёнок.

"Им оказывают всю необходимую помощь", – сообщил он.