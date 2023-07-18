Brexit был ошибкой: большинство британцев хотят вернуться в ЕС — Reuters

Экономисты говорят, что Brexit вряд ли способствует развитию экономики Великобритании. Между тем, премьер-министр Риши Сунак заявил, что выход из ЕС приносит преимущества.

Большинство британцев заявили, что решение о Brexit было ошибочным, и хотят вернуться в ЕС.

Об этом свидетельствует новый соцопрос YouGov, передает Reuters.

Согласно опросу, в июне 2016 года 57% британцев считали, что решение выйти из Европейского Союза в 2016 году было неправильным, только 32% считали его правильным. Сейчас бы больше половины – 55% – заявили, что проголосовали бы за возвращение в ЕС, против были 31%.

"Опрос, в котором приняли участие более 2000 британцев, показал, что 63% считают Brexit больше провалом, чем успехом, по сравнению с 12%, видящим его больше успехом. Еще 18% сказали, что ни то, ни другое", - приводят следующие данные журналисты.

Тем временем премьер-министр Риши Сунак в мае заявил, что Brexit приносит преимущества, ссылаясь на свою политику свободных портов – специальные зоны, содержащие налоговые и таможенные льготы и упрощенные правила торговли – и снижение НДС, что, по его словам, удешевит пиво и гигиенические товары.

Однако экономисты говорят, что свободные порты вряд ли будут способствовать развитию экономики Британии, но могут иметь ограниченную ценность как инструмент регионального развития.

Стоит добавить, что Великобритания покинула Европейский союз. 31 января 2020 года. 23 июня 2016 года страна провела еферендум по членству Британии в ЕС. По его результатам большинство избирателей изъявили свое желание покинуть союз, но разрыв был несущественен (51,9% против 48,1%). Его инициатором был бывший премьер Борис Джонсон.

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