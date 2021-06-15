Бриллиантовая лихорадка в Южной Африке: тысячи людей приехали в маленький поселок в поисках камней

Тамошний крестьянин нашел на поле прозрачный камень.

В небольшой поселок Ква Хлата в Южной Африке съехалась более тысячи охотников за драгоценными камнями. Произошло это, когда тамошний крестьянин нашел на поле прозрачный камень, похожий на алмаз.

Действительно ли находка чего стоит и что говорит власть, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 15 июня.

На поле в селе Ква Хлата яблоку негде упасть: везде работают копатели. Они надеются найти хотя бы немного прозрачных камней, которые считают алмазами. Некоторые из скептиков уверены: на поле нашли кристаллы обычного кварца. Впрочем, перекапывать чуть ли не каждый сантиметр земли инструментами, вилками и даже руками продолжают сотни, потому что хотят лучшей жизни.

Выяснить, действительно ли находка — это драгоценные алмазы, должен государственный концерн. Его эксперты уже приехали на поле собирать образцы и обещают отчет в ближайшее время.

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В Южной Африке уже три десятилетия сохраняются высокий уровень социального неравенства и безработицы, а пандемия ситуацию только ухудшила. Возможно, именно поэтому надежда на лучшую жизнь привлекла столько копателей. Несмотря на то, что до сих пор не понятно, их находки драгоценные, но люди ими уже торгуют. По камень правят от 7 до 20 долларов.

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