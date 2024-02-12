Британцы передали РФ ключевое оборудование на $100 млн, включая дроны и полупроводники – The Times

Спустя почти два года после начала полномасштабной войны в Украине британские технологии до сих пор находят свой путь в российскую армию, часто опосредованно через иностранные третьи стороны.

Британские поставщики за первые 10 месяцев 2023 года экспортировали в Россию важнейшие компоненты, включая полупроводники и беспилотники, на сумму более 100 млн дол.

Об этом сообщает The Times.

Британские поставщики отправили в Россию ключевое оборудование на 100 млн дол. Товар на сумму около 15 млн. дол. был передан в РФ непосредственно из складов Великобритании.

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Авторы публикации отмечают, что эта цифра свидетельствует о резком сокращении торговли между Россией и Британией по сравнению с 2022 годом, когда были экспортированы важнейшие компоненты на сумму около 770 млн дол. Но спустя почти два года после начала полномасштабной войны в Украине британские технологии до сих пор находят свой путь в российскую армию, часто опосредованно через иностранные третьи стороны.

В материале сослались на цифры, приведенные Киевской школой экономики и международной рабочей группой Ермака-Макфола в отношении антироссийских санкций, которая базировала свое исследование на изъятом российском оружии, найденном в Украине, в частности, гиперзвуковой ракете "Кинжал" и данных из других источников.

Всего в российском оружии было обнаружено 28 компонентов британского происхождения, а американского – более 2000. Многие компоненты, хотя и не обязательно подпадают под санкции, важны для российского оружия и не могут производиться в стране.

Какие британские товары поставлялись в РФ

Большинство британских товаров, поставляемых в Россию, – полупроводниковые и компьютерные компоненты. Но в 2023 году в РФ также попали изготовленные в Великобритании станки с "компьютерным числовым управлением" (КЧУ) на сумму примерно 1,5 млн. дол. Отмечается, что высокоточные устройства особенно полезны оборонному производству и стали главной проблемой для союзников Украины.

Авторы статьи напомнили, что в ноябре США наложили широкие санкции на всех крупных российских импортеров инструментов с КЧУ, включая некоторых тех, которые поставили оборудование на сумму менее 200 тыс. дол. после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Другие компании также увеличили свою экспозицию на Россию в 2023 году путем увеличения экспорта из Великобритании или производственных мощностей за рубежом.

Среди них FTDI – британский производитель полупроводников, который, по данным The Times, изготовил микросхемы, найденные в брошенном российском танке в Броварах Киевской области в марте 2022 года. В прошлом году в Россию было импортировано около 1,5 млн дол. компонентов FTDI против 500 тыс. дол. в 2022 году.

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Мы серьезно относимся к любым сообщениям, касающимся поставок нашей продукции в Россию. Мы глубоко уверены, что ни один из продуктов FTDI не был поставлен в Россию с нарушением каких-либо применимых санкций, и FTDI не поддерживает любое использование нашей продукции для нарушения прав человека. Как мы заявляли ранее, FTDI продолжает соблюдать применимые санкции правительства Великобритании и законы об экспортном контроле, и наши будущие бизнес-планы учитывают эти ограничения", – рассказал основатель FTDI Фред Дарт.

Британские продукты попадают в РФ через третьи стороны

В публикации говорится, что многие произведенные или разработанные в Британии продукты попадают в Россию опосредованно, часто через китайские, гонконгские и турецкие фирмы. Однако есть несколько британских поставщиков, которые отправили компоненты на миллионы долларов непосредственно в РФ.

По данным Financial Times, британская компания Mykines, зарегистрированная в Энфилде, на севере Лондона, организовала продажу электроники в России на около 1,2 млрд. дол. после вторжения агрессора в Украину. По данным Института KSE при Киевской школе экономики, за первые 10 месяцев 2023 года бизнес экспортировал в РФ критически важные компоненты на 37,3 млн дол.

Британский поставщик деталей для горнодобывающей и строительной промышленности Machinery Trading&Service поставил в Россию оборудование на сумму 10,7 млн дол., что является вторым по величине поставщиком в Британии. Похоже, бизнес был передан живущей в Молдове украинке Ирине Ворониной лишь через несколько месяцев после начала полномасштабной войны.

Старшая научная руководительница Института KSE Елена Белоусова рассказала: "Несмотря на положительный сдвиг в сокращении прямой торговли с Россией, общая цифра остается значительной — 112 миллионов долларов. Косвенная торговля британских компаний выросла на 78 процентов в денежном эквиваленте в десятом месяце 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года".

Что говорят в британском правительстве

В то же время правительство Великобритании заявило: "Мы ввели самый строгий пакет экономических санкций, когда-либо налагавшихся на большую экономику. Недавно мы также объявили о создании нового Управления по применению торговых санкций, чтобы усилить наше применение санкций. Любое несоблюдение этих жестких санкций есть серьезным правонарушением и наказывается крупными финансовыми штрафами или уголовным преследованием".

К слову, ранее в расследовании The Insider и IrpiMedia сообщалось, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие.

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