Британец из-за плохого почерка не смог ограбить банк: кассир не разобрал записку

Мужчина оставлял кассирам записки с требованием отдать деньги.

Пенсионер в английском городе Истборн, графство Восточный Сассекс, попытался ограбить банк и остался ни с чем из-за плохого почерка.

Об этом сообщает издание Eastbourne Herald.

В течение двух недель 67-летний Айэн Слэттери зашел в три банка и передал сотрудникам написанные от руки записки, в которых требовал, чтобы те отдали ему деньги.

Первую попытку ограбления мужчина совершил в Британском строительном обществе в Истборне, но из-за неразборчивого почерка сотрудник не смог понять, что именно хочет он, и грабитель ушел с пустыми руками.

Позже сотрудники банка смогли прочитать записку. Там было написано: "У меня с собой есть кое-что, от чего не поможет ваш защитный экран. Просто передайте мне купюры по 10 и 20 фунтов стерлингов. Подумайте о других клиентах".

Работники банка обратились в правоохранительные органы, и полиция изъяла записку и данные из установленных в зале камер наблюдения.

Через восемь дней грабитель зашел в другое отделение этого же банка в Гастингсе. Он передал кассиру записку с угрозой, и женщина отдала ему 2,4 тысячи фунтов наличными.

Через несколько дней полиция получила звонок из отделения коммерческого банка NatWest в Гастингсе. Сотрудники банка сообщили, что мужчина зашел в отделение и передал им записку с требованием отдать ему деньги. Кассир отказался передать грабителю наличные, и тот покинул банк ни с чем.

После этого сообщения полицейские арестовали британца.

Пенсионер признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы и двум годам испытательного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Милане задержали группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома. Для этого воры использовали данные геолокации на фотографиях, которые владельцы богатых домов публиковали на своих страницах в Instagram. Среди жертв группировки — телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланской команды "Интер" Ашраф Хакими.

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