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Британец пересек Австралию за 35 дней и заявил о новом мировом рекорде
Ультрамарафонец Уильям Гудж преодолел более 3800 км через Австралию за 35 дней, чтобы почтить память матери и собрать средства для борьбы с раком.
31-летний ультрамарафонец из Бедфордшира Уильям Гудж объявил, что установил мировой рекорд, пробежав через весь австралийский континент – от Перта до Сиднея – за 35 дней.
Об этом сообщает BBC.
Его маршрут достиг более 3800 км, что эквивалентно более чем двум марафонам ежедневно. Он стартовал с пляжа Коттеслоу 15 апреля и финишировал на Бонди-Бич вместе со своим отцом.
Предыдущий рекорд принадлежал Крису Тернбуллу, преодолевшему это расстояние за 39 дней в 2023 году. Гудж ждет официального подтверждения достижения от Книги рекордов Гиннеса.
Забег имел благотворительную цель — собрать средства для организаций, борющихся с раком в Великобритании, США и Австралии. По словам Гуджа, бег стал для него способом справиться с горем после смерти матери в 2018 году. Именно ее памяти он посвятил финиш на побережье Сиднея, возложив букет цветов в честь.
Путь через Австралию оказался чрезвычайно сложным: пыльные бури, инфекции стоп, потеря ногтей и даже боли, которые приводили к галлюцинации.
"Это было самое трудное, что я когда-либо делал, но и самое особенное", - рассказал он в разговоре с BBC. Несмотря на физические травмы, он отметил, что после финиша чувствует себя "очень комфортно".
Гудж также отметил, что во время пробега видел почти всю австралийскую фауну — правда, большинство животных погибли на обочинах дорог. Согласно заявлениям его агента для издания Canadian Running, спортсмен следовал маршруту четко, не пропуская ни шага.
Ранее Уильям Гудж пробежал США от Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 55 дней, заявляя, что это рекорд среди британцев.