Британец пересек Австралию за 35 дней и заявил о новом мировом рекорде

Уильям Гудж. / © BBC

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31-летний ультрамарафонец из Бедфордшира Уильям Гудж объявил, что установил мировой рекорд, пробежав через весь австралийский континент – от Перта до Сиднея – за 35 дней.

Об этом сообщает BBC.

Его маршрут достиг более 3800 км, что эквивалентно более чем двум марафонам ежедневно. Он стартовал с пляжа Коттеслоу 15 апреля и финишировал на Бонди-Бич вместе со своим отцом.

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Предыдущий рекорд принадлежал Крису Тернбуллу, преодолевшему это расстояние за 39 дней в 2023 году. Гудж ждет официального подтверждения достижения от Книги рекордов Гиннеса.

Забег имел благотворительную цель — собрать средства для организаций, борющихся с раком в Великобритании, США и Австралии. По словам Гуджа, бег стал для него способом справиться с горем после смерти матери в 2018 году. Именно ее памяти он посвятил финиш на побережье Сиднея, возложив букет цветов в честь.

Путь через Австралию оказался чрезвычайно сложным: пыльные бури, инфекции стоп, потеря ногтей и даже боли, которые приводили к галлюцинации.

"Это было самое трудное, что я когда-либо делал, но и самое особенное", - рассказал он в разговоре с BBC. Несмотря на физические травмы, он отметил, что после финиша чувствует себя "очень комфортно".

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Гудж также отметил, что во время пробега видел почти всю австралийскую фауну — правда, большинство животных погибли на обочинах дорог. Согласно заявлениям его агента для издания Canadian Running, спортсмен следовал маршруту четко, не пропуская ни шага.

Ранее Уильям Гудж пробежал США от Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 55 дней, заявляя, что это рекорд среди британцев.